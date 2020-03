Ultimissime calcio Napoli - Francesco Modugno è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "In questo momento bisogna far si che il paese superi questo momento tutelando la salute pubblica. A porte chiuse è l'unico modo per far continuare il campionato. Se non si svolgono gli Europei non c'è l'ansia di trovare una data nell'immediato".