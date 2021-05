Notizie serie A. Nel corso di 'Tutti Convocati' su Radio24, Luca Marelli, ex arbitro, ha parlato del designatore arbitrale Nicola Rizzoli:

"Nell'ambiente si parla di una possibile sostituzione di Rizzoli. Io lo terrei, ma gli affiancherei un designatore di VAR. Voto a Rizzoli? Non è facile. Io scindo la parte puramente tecnica, non do un voto negativo. Ha lanciato tanti giovani e ha recuperato arbitri che sembravano persi. La parte sul VAR invece è stata un disastro"