UFFICIALE - Mandragora si rompe il crociato, torna l'anno prossimo

Notizie Serie A - Grave infortunio in casa Udinese: Rolando Mandragora, centrocampista, si è rotto il legamento crociato del ginocchio destro nella gara di martedì contro i granata.

Un urlo forte allo Stadio Olimpico di Torino, poi la sostituzione. I dirigenti bianconeri avevano capito subito la gravità dell'infortunio, che dopo gli esami ha dato il verdetto: crociato.

Mandragora tornerà il prossimo anno, in questi casi si prevedono almeno sei mesi di stop (quest'anno aveva segnato 3 gol in Coppa Italia, sempre titolare in campionato). Una brutta notizia per Gotti. A riportarlo è gianlucadimarzio.com.