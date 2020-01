Malta, il CT Mangia a CN24: "Petagna può giocare con Milik, è un calciatore completo. Un peccato vedere la classifica del Napoli"

Ultimissime calcio Napoli- Devis Mangia, CT del Malta, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Mi trovo bene qui, vogliono crescere molto. Conosco Petagna, è una prima punta di grande struttura. Ha qualità importanti e non è statico, può giocare al fianco di Milik. E' un giocatore bravo che può giocare in qualsiasi ruolo, non è vero che segna poco. E' un peccato vedere il Napoli così in basso in classifica, la rosa non rispecchia quanto ha raccolto fino ad oggi".