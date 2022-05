Lo steward è nero, i laziali lo subissano di insulti razzisti: scena aberrante all'Olimpico | VIDEO

Ultime notizie. Scena aberrante allo stadio Olimpico di Roma, dove ieri si è disputata l'ultima partita di campionato Lazio-Verona, terminata sul risultato di 3-3. Sugli spalti abbiamo assistito all'ennesimo episodio di razzismo, che stavolta si è manifestato con una volgarità e una cattiveria inaudita.

Lazio-Verona, razzismo inaudito all'Olimpico

Sta circolando in rete questo video (che potete guardare in allegato) che mostra i tifosi della Lazio in Curva durante Lazio-Verona. Uno steward a bordo campo sta svolgendo serenamente il suo lavoro, ma i tifosi biancocelesti in Curva lo subissano letteralmente di insulti razzisti, invitandolo ad andarsene.

Lo steward, che è un giovanissimo ragazzo di colore, reagisce indispettito e alla fine viene trascinato via dai suoi colleghi, costretto ad abbandonare il posto di lavoro a causa dell'ignoranza e la bestialità di certi individui che frequentano la Curva Nord dell'Olimpico.