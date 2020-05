Lecce, patron Sticchi Damiani: "Ritiro prolungato non è ipotesi percorribile, faremo di tutto per ripartire. Assemblea di Lega? Tutto è tornato in discussione"

Ultime notizie calcio. Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Marte Sport Live sul momento del calcio italiano:

“Noi ci eravamo organizzati per un ritiro già a partire dalla prossima settimana, poi è emersa la posizione di contrasto nell’Assemblea di ieri ed è tornato tutto in discussione. Cerco di star dietro alle prescrizioni che ci vengono date. Non mi pronuncio sulle prescrizioni mediche, ma abbiamo bisogno di una strada precisa. Oggi è venerdì, abbiamo bisogno di qualche certezza. Noi abbiamo un gruppo di giocatori molto disponibili, sarebbero andati in ritiro perché sono professionisti, adesso c’è un colpo di scena. Chiedo semplicemente di tracciare un percorso da seguire. Credo che il ritiro prolungato di 70 giorni non sia praticabile. Se si deve tornare a giocare, faremo di tutto per ripartire. Noi siamo organizzati per tutti gli scenari anche dal punto di vista finanziario. Il Lecce è pronto”.