Lecce-Cagliari a rischio: diluvio e black out allo stadio Via del Mare

Al Via del Mare, dove Lecce-Cagliari chiude la giornata di Serie A, diluvia in maniera incessante: è anche saltata la corrente e tutto lo stadio è rimasto per qualche minuto al buio. Ora la luce è tornata e le due società hanno comunicato le formazioni ufficiali. Poco prima era stato fatto un sopralluogo per valutare le condizioni del terreno di gioco

Formazioni ufficiali Lecce-Cagliari

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Rossettini, Calderoni; Tabanelli, Tachtsidis, Petriccione; Shakov; La Mantia, Lapadula. All. Liverani

CAGLIARI (4-3-2-1): Olsen; Cacciatore, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran