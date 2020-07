Lazio, Inzaghi: "Con la Juve bella gara, ma speravo in una vigilia diversa"

Queste le parole del tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro la Juventus, che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino domani sera alle 21:45.

Per quel che riguarda la formazione Inzaghi dice:

“Luis Alberto non scenderà in campo. Era rimasto a riposo tre giorni e stamattina avvertiva ancora dolore. Stesso discorso per Jony, anche lui non giocherà. Leiva, Lulic e anche Correa, sono assenze importanti. La fisionomia della Lazio sarebbe stata diversa, senz’altro la squadra avrebbe fatto molto meglio”.