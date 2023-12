La Serie A pronta a varare la “Piracy Shield”, la piattaforma per bloccare la pirateria: i dettagli

Notizie calcio. Lo “scudo” dell’Agcom contro i pirati del calcio online è pronto. L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha definito i requisiti tecnici e operativi per il funzionamento della piattaforma “Piracy Shield”, con cui vengono bloccati i siti che diffondono illecitamente eventi sportivi in diretta.

«La piattaforma è funzionante, spetta ora agli operatori che forniscono l’accesso (gli internet service provider) i quali devono oscurare tali siti, su segnalazione dei titolari dei diritti, porre in essere le attività necessarie per rendere operativa la piattaforma entro il 31 gennaio», si legge in una nota ufficiale dell’Agcom.

«Ai lavori del tavolo, cui hanno preso parte anche rappresentanti del Mimit, della Polizia postale e delle principali Associazioni per il contrasto alla pirateria e la tutela del diritto d’autore, ha partecipato il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza presso Agcom il quale, nell’ambito del protocollo di intesa vigente, collaborerà con l’Autorità per garantire l’avvio e l’efficiente funzionamento della piattaforma attraverso, tra l’altro, una costante assistenza agli utenti della Piracy Shield», si legge ancora.

«Il piano di azione delineato conferma la volontà comune a tutte le parti coinvolte di concludere in tempi rapidi gli step di verifica e test per utilizzare, la piattaforma Piracy Shield, in grado di bloccare i segnali illegali di trasmissione degli incontri di Serie A TIM interrompendo le visioni pirata entro 30 minuti dalla segnalazione», aveva commentato nel mese di settembre l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo.