La prova Tv incastra Donati: squalificato per bestemmia durante Lecce-Atalanta [VIDEO]

E' servita la prova Tv al Giudice Sportivo per accertare quanto in molti avevano già sospettato. Giulio Donati, difensore del Lecce, è stato squalificato per un turno di campionato per aver pronunciato espressioni blasfeme nel corso di Lecce-Atalanta, dopo aver causato l'autogol che ha permesso alla squadra bergamasca di andare in vantaggio: la bestemmia, punita ai sensi dell'articolo 37 comma 1, lettera A del regolamento, gli è costata la squalifica. In allegato il video della bestemmia dopo l'autogol.

Donati bestemmia dopo l'autogol: squalificato

Recita così il comunicato del Giudice Sportivo relativo alla gara tra Lecce ed Atalanta, 26esima giornata del campionato di calcio di Serie A TIM: "In meito alla condotta del calciatore Giulio Donati consistente nell'aver pronunciato espressione blasfema al 16° del primo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che il calciatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un'espressione blasfema, nei termini descritti dalla Procura federale, individuabile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato [...]; delibera di sanzionare il calciatore Giulio Donato (Soc. Lecce) con la squalifica per una giornata effettiva di gara".