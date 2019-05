L'abbraccio tra Totti e De Rossi diventa virale: "Io non volevo" [VIDEO]

L'addio di Daniele De Rossi alla Roma ha tenuto col fiato sospeto tutti gli appassionati di calcio e non solo i tifosi della Roma. La separazione con il club giallorosso segna la fine di un'epoca e l'addio di una delle poche bandiere rimaste nel calcio. Tantissime, però, anche le polemiche, tra quanti accusano la società di aver reso un trattamento ingiusto a De Rossi. Ora, a riaccendere le polemiche, un video che mostra l'abbraccio tra Totti e De Rossi nella partita d'addio: le telecamere rubano il momento in cui Francesco Totti rivolgendosi al suo ex compagno di squadra gli sussurra: "Io non volevo", con riferimento evidente alla scelta dell'AS Roma di non rinnovargli il contratto. In allegato il video.