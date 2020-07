Juventus, Sarri non ci sta: "Grave errore giocare alle 17, non potremmo spingere al massimo"

Serie A - La Juventus si prepara al Derby di Torino della prossima giornata. Intanto, l'allenatore Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia del match. Questa alcune delle sue polemiche sull'orario scelto: "L’assenza del pubblico fa incidere meno il fattore campo - ha confermato Sarri - perché in certi momenti può tirarti fuori da alcune situazioni spingendo in maniera forte. Quando si parla dell’orario bisogna essere molto precisi: secondo me a livello di movimento è penalizzante giocare a quest’ora, poi da allenatore della Juventus domani ci sarà una partita alle 17 e la giocheremo".