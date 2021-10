Ancora lavoro individuale personalizzato, tra esercizi atletici e con la palla, per Dybala e Morata, che non sono dunque rientrati in gruppo. La sensazione è che l’argentino abbia qualche chance in più rispetto alla spagnolo di esserci contro la Roma.

Per l’ex Atletico Madrid più facile rivederlo in campo contro lo Zenit o l’Inter. La Juventus deve dunque aspettare ancora per riabbracciare i suoi attaccante