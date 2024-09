Juventus Napoli, foto di Ciro De Luca per CalcioNapoli24

Juventus-Napoli 0-0, termina a reti inviolete il big match di sabato 21 settembre all'Allianz Arena di Torino. Le immagini più belle della partita con la fotogallery di Ciro De Luca per CalcioNapoli24: il ricordo in campo e sugli spalti per Totò Schillaci, i dribbling di Kvaratskhelia, il colpo di testa di Lukaku e le foto di McTominay.