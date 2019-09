Juventus, il comunicato ufficiale sugli infortuni di Douglas Costa e Pjanic: almeno un mese di stop per il brasiliano

Arriva il comunicato ufficiale della Juventus sugli infortuni di Pjanic e Douglas Costa: "Gli esami diagnostici eseguiti questa mattina al J|Medical non hanno evidenziato lesioni muscolari per Pjanic che già oggi ha svolto un allenamento differenziato in campo. Douglas Costa invece ha riportato una lesione muscolare di medio grado al muscolo semimembranoso della coscia destra; tra 15 giorni verranno effettuati nuovi controlli per definire con precisione i tempi di recupero". Il brasiliano sicuramente salterà le sfide con Atletico Madrid, Verona, Brescia, Spal, Bayer Leverkusen e Inter. Secondo Sky Sport, è previsto circa un mese di stop e il brasiliano potrebbe tornare dopo la sosta, per la sfida contro il Bologna. Pjanic potrebbe invece recuperare già per domenica.