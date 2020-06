Juventus, Dybala ammette: "Non ho più il coronavirus, ma non sono al 100%"

Nel corso della diretta video "Gamers Without Borders" con il campione del Tottenham Dele Alli, Paulo Dybala è tornato a parlare della sua malattia e settimane impegnative che lo hanno tenuto a riposo: "Sì avevo il coronavirus ma ora mi sento molto meglio. Non sono al 100% ma sto abbastanza bene. Siamo tornati ad allenarci e il calcio sta tornando. Presto faremo ciò che amiamo di più".

Il numero 10 della Juventus poi guarda al futuro, al calcio che verrà e che sta per ripartire: "Spero che possiamo divertirci e far divertire. Penso che sarà utile perché avremo molte partite consecutive, e tutti avranno la possibilità di guardare una partita diversa ogni giorno. Sarà bellissimo". La Juve è attesa dalla sfida di semifinale di Coppa Italia contro il Milan, in programma venerdì 12 giugno.