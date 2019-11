Juve, Sarri sbotta in conferenza: "Prima ero un talebano, ora mi adatto e non va bene" [VIDEO]

Maurizio Sarri presenta Juventus-Atletico Madrid, in programma domani all'Allianz Stadium.

Ti dispiace leggere e sentire che questa Juve vince per il carattere dei singoli e non per quello che sta facendo l'allenatore?

Sinceramente non leggo, quindi non mi dispiace. Non è che per valutare la prestazione della mia squadra ho bisogno di leggere quello che scrivete. Cerco di leggere il meno possibile, ogni tanto mi imbatto in qualche articolo di grande intelligenza, ogni tanto, e cerco di estraniarmi il più possibile. Questa squadra ha certe caratteristiche, prima ero un talebano perché volevo giocare sempre il mio calcio, ora non va bene perché mi adatto alle caratteristiche dei giocatori. Se dovessi continuare ad ascoltare ne uscirei matto, quindi vado avanti con il mio lavoro.

