Juve, Sarri colpito da polmonite: subito terapia specifica, ma è in forte dubbio la presenza a Parma

Condizioni Sarri - E' una polmonite il malanno che ha colpito Maurizio Sarri. Il tecnico della Juve si sta curando, pur senza aver mai smesso di occuparsi della squadra. E' stato il club a rendere nota la diagnosi, con poche righe. L'allenatore è in forte dubbio per la prima di campionato di Serie A contro il Parma calcio.

Sarri

Sarri-Juve, le condizioni del tecnico

"Maurizio Sarri, dopo il riposo osservato nel fine settimana, è venuto al JTC dove ha coordinato il lavoro del suo staff. Purtroppo non ha potuto dirigere sul campo l’allenamento a causa del persistere della sindrome influenzale, che lo ha colpito durante la scorsa settimana. Nel tardo pomeriggio è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno confermato una polmonite per la quale è stata prescritta terapia specifica. L’allenatore ha autorizzato il club a comunicare il proprio stato di salute"

A questo punto la sua presenza sulla panchina della Juve, che debutterà in campionato sabato alle 18 in casa del Parma, sembra in forte dubbio.