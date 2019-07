Sorteggio Calendario Serie A 2019/2020: segui la diretta su CalcioNapoli24, il via alle ore 18:45!

Sorteggio calendario Serie A 2019/20 - Il calendario Serie A 2019/20 al via! Sorteggio calendario Serie A in tv su Sky Sport. Oggi, lunedì 29 luglio, ore 18:45, sarà il giorno del sorteggio che avverrà negli studi Sky Sport e sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport 24 e Sky Sport Serie A. Le squadre della Serie A Tim 2019/2020 sapranno gli accoppiamenti per l'intera stagione. Su CalcioNapoli24 la diretta testuale del sorteggio del calendario di Serie A 2020. L'inizio del campionato avverrà con l'anticipo di sabato 24 agosto e si concluderà il 24 maggio 2020.

Sorteggio Calendario Serie A 2019/20

Calendario Serie A 2019/20

PRIMA GIORNATA

SECONDA GIORNATA

TERZA GIORNATA

QUARTA GIORNATA

QUINTA GIORNATA

SESTA GIORNATA

SETTIMA GIORNATA

OTTAVA GIORNATA

NONA GIORNATA

DECIMA GIORNATA

UNDICESIMA GIORNATA

DODICESIMA GIORNATA

TREDICESIMA GIORNATA

QUATTORDICESIMA GIORNATA

QUINDICESIMA GIORNATA

SEDICESIMA GIORNATA

DICIASSETTESIMA GIORNATA

DICIOTTESIMA GIORNATA

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Calendario serie a 19 20 - La SSC Napoli giocherà fuori casa le prime due giornate, nella motivazione c'entra il San Paolo. Questo il comunicato della Lega Serie A, appena apparso sul sito ufficiale.

Serie A calendario 2020, criteri di compilazione

Calendario Serie A - Di seguito i criteri e i vincoli che saranno rispettati nella compilazione del calendario della Serie A TIM 2019/2020:

1. Nella costruzione delle sequenze di incontri in casa e in trasferta si tiene conto dei seguenti criteri:

a) non vi possono essere più di due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta per girone;

b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta;

c) è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società, fatta eccezione per l’ultima giornata di Campionato per Lazio e Roma*:

GENOA-SAMPDORIA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

d) vista l’indisponibilità dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo, e la disputa a Parma delle prime gare interne di Campionato della squadra bergamasca, Atalanta e Parma hanno un’alternanza al meglio degli incontri in casa e in trasferta;

e) in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza (vedi scheda: “principali segnalazioni delle Società o dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno”);

2. Nella costruzione degli abbinamenti delle società al fine di determinare i singoli incontri si sono seguiti i seguenti criteri:

a) alla prima giornata e nei tre turni infrasettimanali non sono possibili incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, oltre ai derby cittadini di Genova, Roma e Torino;

b) gli incontri tra le Società Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma, si disputano tutti in giornate diverse;

c) salvo quanto indicato in precedenza, tutte le Società possono incontrarsi anche alla prima o all’ultima giornata;

d) non vi può essere alcun incontro ripetuto (stessa partita con lo stesso ordine casa/trasferta alla stessa giornata) rispetto al Calendario 2018/2019;

e) nella prima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, Società che si sono già incontrate nella prima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

f) nell’ultima giornata non possono incontrarsi tra loro, indipendentemente dall’ordine casa/trasferta, società che si sono già incontrate nell’ultima giornata dei Campionati 2017/2018 o 2018/2019;

g) le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Atalanta, Inter, Juventus, Napoli) non si incontrano tra di loro e non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio, Roma e Torino) nelle giornate poste tra un turno di UEFA Europa League e un turno successivo di UEFA Champions League nel girone di ritorno (alla 6ª, 9ª, 12ª e 16ª giornata).

* Non avendo a disposizione le Società lo Stadio Olimpico di Roma a partire dal 18 maggio 2020, in vista della gara inaugurale di Euro2020, Lazio e Roma dovranno disputare entrambe in trasferta la 19ª di ritorno e per questo giocheranno entrambe in casa alla 19ª di andata

Sorteggio calendario Serie a - Principali segnalazioni delle Società o dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno:

- BOLOGNA: fuori casa il 25 agosto 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento).

- BRESCIA: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento).

- FIORENTINA: fuori casa il 24 novembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Marathon); fuori casa il 5 aprile 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Firenze Half Marathon).

- HELLAS VERONA: fuori casa il 10 novembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Fiera dei cavalli); fuori casa il 16 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Half Marathon); fuori casa il 19 e 22 aprile 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Vinitaly).

- LECCE: fuori casa il 25 agosto 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (Festa Patronale).

- NAPOLI: fuori casa il 25 agosto e 1 settembre 2019 per indisponibilità dello stadio (lavori di adeguamento); fuori casa il 23 febbraio 2020 per concomitanza con altro evento cittadino (Napoli City Half Marathon).

- SPAL: fuori casa il 29 settembre 2019 per concomitanza con altro evento cittadino (International Ferrara Marathon).

Calendario Napoli, tutti gli incroci

Sorteggio calendario Serie A - Nella stagione 2019/20, le squadre si fermeranno quattro volte per gli impegni con le Nazionali. Ecco le soste della Serie A:

8 settembre 2019;

13 ottobre 2019;

17 novembre 2019;

29 marzo 2020.

Sosta invernale Serie A 2019/20

Inoltre, la Serie A, si fermerà per sosta invernale che è in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio 2020.

Turni infrasettimanali Serie A 2019/20

Sorteggio calendario serie a 2019/20 - Tre i turni infrasettimanali della prossima stagione di A: