Juve-Higuain, pace fatta grazie a un patto con Sarri: il retroscena

Calciomercato - Gonzalo Higuain e la Juventus, caso chiuso per ora. Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, un patto diretto con Maurizio Sarri sembrerebbe aver rasserenato il centravanti argentino desideroso di lasciare Torino per stare vicino alla madre malata e alla figlia. Quest'intesa tra le parti presenterebbe la seguente promessa: chiudere doverosamente e perfettamente questi ultimi due mesi di stagione, per poi riprendere il discorso del futuro a sipario calato. Un compromesso, possibile grazie al rapporto personale tra mister e atleta, che avrebbe così ridotto la tensione tra il giocatore e la società dopo quanto accaduto nelle scorse settimane.