Juve, Cristiano Ronaldo scoppia in lacrime: "Sono diventato il migliore, ma mio padre non l'ha visto" [VIDEO]

Le lacrime di Cristiano Ronaldo han fatto il giro del mondo, con uomo e calciatore messi a nudo dinanzi alla telecamera di ITV. Intervista molto interessante quella concessa da CR7 al talk show inglese "Good Morning Britain". L'attaccante della Juventus ha raccontato tutta la sua vita, dalle accuse di stupro fino al ricordo del padre, morto nel 2005 dopo una vita caratterizzata da problemi con l'alcool.

Ronaldo in lacrime: "C'entra mio papà"

E' proprio questo difficile argomento da affrontare ad aver scatenato l'emozione di Cristiano Ronaldo, provocandogli le lacrime. É bastato un video del padre, in cui esprimeva tutto il suo orgoglio per il figlio, a far scoppiare in lacrime l'attaccante della Juventus, che si è detto amareggiato dal non aver potuto vivere i momenti clou della sua carriera calcistica al fianco del papà:

"Sono diventato il migliore, ho vinto tanti premi, ma mio padre non ha potuto assistere a queste mie vittorie. Mi ha visto la mia famiglia, mia mamma, i miei fratelli e mio figlio più grande, ma mio padre non ha mai visto nulla".

Cristiano Ronaldo in lacrime

