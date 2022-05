Inter-Sampdoria, formazioni ufficiali: Inzaghi tiene fuori Dzeko

Notizie calcio. Inter-Sampdoria andrà in scena alle 18: i nerazzurri devono battere i blucerchiati e sperare in una sconfitta del Milan in casa del Sassuolo per laurearsi campioni d'Italia. Di seguito le scelte di Inzaghi e Giampaolo:

Inter Sampdoria formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Correa. Allenatore: Inzaghi.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Augello; Candreva, Vieira, Rincon, Thorsby; Sabiri; Caputo. Allenatore: Giampaolo