Robbiati: "Difficile per Gattuso lavorare sulla testa dei giocatori in campionato, vediamo che riesce a fare nelle Coppe" [ESCLUSIVA]

"Con Gattuso ci sono stati alti e bassi. E' entrato in un momento dove il Napoli ha perso molte motivazioni in campionato, è difficile lavorare sulla testa. Vediamo che riesce a fare nelle Coppe. Mi aspetto una partita bella e veloce, ci sono giocatori che possono renderla importante. Tanti giocatori di qualità".