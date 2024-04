Inter, Farris su Acerbi: "E' tutto fuorché un razzista! È stato un brutto episodio, speriamo si sia chiuso tutto"

Massimiliano Farris, vice allenatore dell'Inter chiamato alle telecamere di Dazn per l'assenza di voce di Inzaghi, ha parlato anche del caso Acerbi e della scelta di schierarlo titolare contro l'Empoli dopo la querelle con Juan Jesus:Â

"È chiaro che l'ultima decisione la prende il mister, però Francesco è rientrato e c'è stato un bel tumulto. So che la società ha speso belle parole, abbiamo aspettato il suo rientro per poter parlare. Quando ci ha assicurato che non aveva pronunciato un insulto razzista ci siamo ovviamente schierati tutti dalla sua parte".

Personalmente posso aggiungere che conosco Francesco dai tempi della Lazio, è un bravissimo ragazzo ed è tutto fuorché un razzista. È stato un brutto episodio, speriamo si sia chiuso tutto e si possa tornare a parlare di calcio".