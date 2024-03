Infortunio Koopmeiners, Atalanta in ansia: può saltare il Napoli

Brutte notizie per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Teun Koopmeiners si è infortunato in occasione della sfida tra la sua Olanda e la Scozia.

A comunicare lo stop del centrocampista degli orobici è stata direttamente la Federazione attraverso una nota ufficiale.

Koopmeiners salterà la sfida amichevole in programma a Francoforte contro la Germania: le sue condizioni saranno monitorare e valutate nelle prossime ore.

L'Olanda ha annunciato lo stop di Teun Koopmeiners attraverso un comunicato ufficiale riportato da Goal.com:

“Teun Koopmeiners non si recherà a Francoforte con la squadra. Il centrocampista si è infortunato nella partita contro la Scozia e non sarà in grado di recuperare per la partita contro la Germania.”