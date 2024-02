Juve, Chiesa non si è allenato neanche oggi: resta in dubbio per Napoli

Ultimissime Napoli Calcio - Novità importanti in casa Juventus per la gara di domenica sera contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Federico Chiesa ancora oggi non si è allenato con la squadra per un dolore al piede. Le sue condizioni sono da valutare. Lavoro personalizzato anche per il difensore Danilo.

Chiesa salta Napoli Juve per infortunio

Federico Chiesa resta in dubbio per la gara di domenica contro il Napoli. probabilmente domani si capirà se riuscirà ad aggregarsi al gruppo oppure no. In caso di forfait, Allegri potrebbe affidarsi a Yildiz.