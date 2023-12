Inchiesta della Federcalcio: Mourinho è nella bufera, il motivo

Ultime notizie Serie A - José Mourinho è nella bufera e adesso rischia davvero, a causa dell'inchiesta della Procura federale della FIGC. Lo scrive l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli:

Questa volta Mourinho il procedimento disciplinare se l'è beccato prima di andare in campo. Le sue parole alla vigilia della trasferta sul campo del Sassuolo non sono passate inosservate da parte della procura federale della FIGC. Dura condanna pure dal presidente dell'Associazione arbitri, Pacifici: "Frasi inaccettabili, le dichiarazioni di Mourinho sono pretestuose, gratuite e inaccettabili". L'allenatore della Roma aveva espresso giudizi poco lusinghieri sull'arbitro di oggi, Marcenaro: «Con lui non siamo fortunati, non credo che abbia la stabilità emozionale giusta per dirigere questo tipo di partite, il suo profilo non mi lascia tranquillo e con lui anche chi è al Var (Di Bello). Vedrete che Mancini prenderà un giallo dopo dieci minuti e non potrà giocare contro la Fiorentina».