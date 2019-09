Il Secolo XIX - I risultati hanno creato depressione ed alibi intorno alla Samp: contro il Napoli si cambia modulo

Per Eusebio Di Francesco oggi niente conferenza stampa prepartita. È stata annullata, scelta condivisa con il presidente Ferrero e la dirigenza. In casa blucerchiata non succedeva da un bel po’. Anche un inusuale silenzio mediatico, insomma, sta caratterizzando questo avvio di campionato della Sampdoria. Sul campo di Bogliasco invece la voce del tecnico si sente nitidamente ogni giorno. Affina, lima, plasma la conversione tattica alla quale sta lavorando ormai da più di una settimana, da mercoledì scorso. Approfittando anche della sosta del campionato che gli ha concesso qualche giorno di tempo in più. Difesa a tre e trequartista. Reazione e contromisura ai segnali d’allarme lanciati dalle due sconfitte di fila, dai sette gol incassati e anche dall’unica rete segnata. Dati negativi che hanno creato un clima depressivo attorno alla squadra. Senza tralasciare quegli alibi inconsci o consci e quella dispersione di energie silenziosa ma reale che inevitabilmente va a procurare la trattativa per la cessione della società.