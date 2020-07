Serie A - Come riporta Il Mattino, arrivare quinti avrebbe portato a un bonus di 12,5 milioni di euro, piazzarsi sesti 10,9 milioni mentre il settimo posto vale “appena” 9,3 milioni. Insomma, De Laurentiis avrebbe auspicato un maggiore impegno in questa ottica. Ma poco importa. Adesso c’è la Champions e l’affascinante sogno di centrare la final eight di Lisbona che porterebbe in cassa 10,5 solo di bonus.