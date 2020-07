Il Mattino - Gattuso vuole dimostrare di essere alla pari con l'Inter, ultima da titolare per Milik in azzurro. Non c'è più tempo per aspettare Lozano

Serie A - Gattuso e la squadra ora pensnao davvero solo al Barcellona e la sfida al Camp Nou. Come riporta Il Mattino, con Inter e Lazio due partite importanti ma soprattutto per colmare i giorni infiniti che attendono gli azzurri al big match. Con l'Inter però Gattuso vuole dimostrare che l'ampio margine in classifca non esiste. In porta c'è stavolta Meret. Mario Rui si prende la fascia sinistra dopo aver lavorato per due giorni secondo un piano di recupero personalizzato. È a centrocampo che Gattuso farà le sue scelte in base alle energie rimaste: a Fabian si è chiaramente accesa la spia rossa, non è escluso che oltre stasera possa tirare il fiato anche con la Lazio. Di sicuro, meglio dare spazio ad Elmas. Se proprio c'è uno a cui può ancora essere chiesto uno sforzo in più quello è Zielinski. E in attacco? Lì nel mezzo non c'è più tempo né voglia di aspettare Lozano, il test di Parma basta e avanza. Via libera a Milik, probabilmente all'ultima da titolare ma solo perché Mertens è out per squalifica. Insomma, i giochi per stasera sono fatti.