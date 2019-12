Icardi: "Felice di aver scelto il PSG, ho grande comunicazione con i miei compagni"

Ultimissime calcio Napoli - Mauro Icardi, attaccante del PSG, parla della sua scelta di approdare in Ligue 1: "A cinque mesi dal mio arrivo al Paris Saint-Germain posso dire di sentirmi molto bene. Sono arrivato qui con la grande voglia di dimostrare cosa so fare e per il momento le cose funzionano piuttosto bene. Non appena ho avuto l'opportunità di giocare, ho parlato con i miei compagni di squadre per dire loro cosa avrei potuto fare sul campo, come avrei potuto aiutarli con i miei movimenti. C'è subito stata una buona comunicazione con loro e questo ha contribuito a rendere più rapido il mio adattamento nel club".