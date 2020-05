Graziano Cesari pessimista: "Non credo la Serie A possa ripartire, troppe squadre del Nord coinvolte"

Ultime notizie calcio. Graziano Cesari, ex arbitro di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Ripresa della Serie A? Non ci credo ma voglio sperare che si possa tornare in campo. Ci sono troppe squadre del Nord e delle aree più a rischio coinvolte, anche logisticamente non vedo come si possa delineare la proseguzione del campionato. Al momento il tema è solo economico, seguito da retrocessioni e scudetto: solo questi sono gli argomenti sul tavolo, per evitare l'estate in tribunale".