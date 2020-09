Giuseppe Dossena: "Basta mettere le mani avanti, il Napoli a Parma deve fare tre punti"

Napoli - Giuseppe Dossena è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Gli equilibri li trova l’allenatore in una squadra, Gattuso valuterà quale sarà la migliore formazione possibile. Basta fare calcoli sulle condizioni atmosferiche e tutto, le squadre giocano sullo stesso terreno di gioco e non serve mettere le mani avanti. Il Napoli deve scendere in campo per fare 3 punti a Parma e sempre. Zielinski e Fabian due grandi giocatori, non tutti possono permetterseli”.