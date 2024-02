Gioia nel finale per la Juventus: Rugani salva i bianconeri al 95esimo contro il Frosinone

Juventus-Frosinone 3-2, apoteosi allo Stadium con goal di Rugani al 95esimo quando ormai sembrava tutto finito.

Juventus-Frosinone 2-2, i marcatori

Dopo la partenza sprint per i bianconeri con gol di Vlahovic dopo appena 3 minuti, gli ospiti prima trovano il pareggio con Cheddira al 14esimo e poi addirittura il sorpasso con Brescianini al 27esimo. E’ sempre Vlahovic a pareggiare i conti al 32esimo, ma nella ripresa non riesce a incidere ulteriormente nonostante altre occasioni. Nel finale è il difensore a regalare la gioia dei tre punti alla sua squadra in vista della trasferta di Napoli.