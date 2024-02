Juventus-Frosinone, in gol allo Stadium anche l'azzurro Cheddira

Juventus-Frosione, gara entusiasmante allo Stadium dove il risultato è attualmente fermo sul 2-2 dopo il primo tempo e col match partito subito a mille.

Juventus-Frosinone, in goal anche Cheddira

La gara si sblocca infatti dopo appena 3 minuti con goal di Vlahovic e si va sull’1-1 al 14esimo sul goal dell’azzurro Cheddira in prestito al Frosinone. Gli ospiti vanno anche in vantaggio al 27esimo con Bresciani ma Vlahovic riporta in parità i bianconeri al 32esimo. Per Cheddira si tratta del primo gol su azione in Serie A.

Finisse così, si tratterebbe di un altro risultato penalizzante per la squadra di Allegri che nelle ultime settimane ha lasciato il largo all'Inter per la corsa scudetto.