Gazzetta - Sarri alla Juve, presentazione giovedì all'Allianz Stadium: raduno a inizio luglio e tournée in Asia

Con i pensieri Maurizio Sarri è dentro al mondo Juventus da molte settimane. Manca, però, pochissimo perché metta pure il corpo: mai come altre volte, infatti, la fisicità e i gesti saranno importanti. La curiosità sul “modo” in cui Sarri si vestirà di bianconero popola le discussioni dei tifosi: già dalla presentazione, dalle prime risposte, si capirà qualcosa. La presentazione è prevista allo Juventus Stadium giovedì mattina alle 11.

FUORI DALLA CONTINASSA - Da quel momento Sarri avrà ancora un po’ di tempo per rilassarsi nell’eremo a lui caro sulla collina di San Benedetto del Tronto: lo si vede poco in giro da quelle parti, giusto qualche giocata a carte e alcune tappe obbligate al supermercato. Poi ci sarà solo la città di Torino, a partire dal raduno previsto a inizio di luglio: la data esatta è ancora da stabilire e, in buona parte, la deciderà proprio Maurizio. Certa è invece la partenza per la tournée in Asia, il 18 luglio: quello sarà il primo momento in cui la Juve sarriana uscirà oltre il fortino della Continassa. Misurerà all’estero l’entusiasmo rispetto a questa scelta rivoluzionaria in panchina. Il volto della missione in Oriente sarà, in ogni caso, Cristiano Ronaldo.

LE AMICHEVOLI - In Asia la Juve sarrista giocherà due amichevoli per la International Champions Cup: esordio il 21 luglio 2019, ore 13.30, a Kallang (Singapore) contro il Tottenham di Pochettino, fresco di sconfitta in finale di Champions League. Molta più curiosità, interesse assai maggiore per l’altra sfida, sempre all’interno dell’Icc: il 24 luglio, ancora alle 13.30, ecco Juventus-Inter a Nanchino, casa di Suning. Sarri juventino contro Conte interista, quasi il mondo alla rovescia. La terza sfida bianconera in questa Coppa è, invece, prevista per il 10 agosto, ore 18: a Stoccolma c’è Atletico-Juve, Cholismo vs. Sarrismo.