Gattuso su Demme: "Rende facili cose difficili, sa tenere il campo. I compagni sanno che si possono affidare a lui, è forte mentalmente"

Ultimissime calcio Napoli- Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa direttamente da Castel Volturno prima di Napoli-Juve di Diego Demme. Ecco quanto riportato da CalcioNapoli24.it con le parole dell'allenatore azzurro in vista del match di Serie A.

Napoli-Juve, Gennaro Gattuso in conferenza stampa su Demme

Demme come sposta gli equilibri? "Non so cosa sposta, rende facili cose difficili. Un giocatore che semplifica tutto, si sa muovere e può ancora migliorare come posizione. Non si inventa nulla, è lineare e sa tenere il campo. Si allena per giocare certi tipi di partita e mentalmente è forte. I compagni sanno che si possono affidare a lui".