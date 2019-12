Esonero Ancelotti, ADL deciso! Gattuso dagli ottavi di Champions League?

Mercato Napoli ultimissime- Gattuso Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, parla delll'esonero Ancelotti se nelle prossime due partite il Napoli continuerà a non ottenere la vittoria e mandare segnali positivi con Udinese in Serie A e Genk in Champions League.

Carlo Ancelotti

Esonero Ancelotti, è a rischio! L'idea del Napoli resta Gattuso

Dimissioni Ancelotti? Non ci saranno, almeno per il momento. Come riporta Gazzetta, l'allenatore sente la fiducia della squadra e della società sportiva calcio Napoli, ma resta fortemente in discussione. Infatti, Aurelio de Laurentiis sta pensando ad una eventuale presa di posizione, forte, se nelle prossime due gare (Udinese e Genk). Esonero Ancelotti, il tecnico resta a forte rischio e con mancanza di due vittorire potrebbe seriamente arrivare immediatamente. Restano tante idee, tra cui quella di Gennaro Gattuso. Intanto Ancelotti potrebbe essere esonerato anche con due vittorie, con il Napoli che sarà affidato poi a un nuovo allenatore per gli ottavi di Champions League. Gattuso Fiorentina. Rino Gattuso però resta in in contatto con la Fiorentina: Commisso, infatti, l'avrebbe individuato per sostituire Montella se a breve non dovessero arrivare i risultati sperati".

Dimissioni Ancelotti? No, la scelta la prende De Laurentiis! Gattuso Napoli

De Laurentiis