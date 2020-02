Gattuso a Sky: "Obiettivo 40 punti, ho avuto tanta paura! Mi arrabbio quando i miei si lamentano, non dormo mai prima di partite come quelle del Barcellona"

Ultimissime calcio Napoli - Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è intervenuto a Sky Sport al termine di Brescia-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Dobbiamo capire che non si possono fare passeggiate di slaute. Noi vediamo le partite con tanti video e le prepariamo bene. Ho visto tanti calciatori che alzavano le mani e volevano spiegazioni, mi arrabbio quando vedo questo. Non si viene a Brescia per passeggiare. Nel secondo tempo siamo usciti con un atteggiamento diverso. Noi dobbiamo fare 40 punti e dopo vediamo. Si è parlato di tutto in questo periodo, per preparare le partite. C'è uno spirito diverso, la squadra sta lavorando benissimo con la fase difensiva. Sono sincero quando parlo, in questo momento arrivare in Europa League è importante e l'avevo preferito a passare il turno. Il Barcellona è una grande squadra,. Ho detto dal primo giorno grazie alla società che a gennaio ha preso giocatori importanti, è difficile scegliere la formazione. Dobbiamo fare 40 punti, per tanto tempo ho avuto paura perché la squdra era fragile e ha perso tante sicurezze. Non ho fatto il pescivendolo e so certe dinamiche, non è facile uscirne. Sarà dura, ma abbiamo giocatori forti. E' mancato qualcosa negli ultimi 20 metri nel primo tempo, un palleggio sterile. Nella ripresa tanti uomini in area hanno cambiato le cose. Chiedo ai miei colleghi se dormono prima di partite come quelle del Barcellona. Io non ci riesco, loro mi dicono che con il tempo passerà".