Ultimissime calcio Napoli - Gianluca Gaetano è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli-Parma. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Esperienza bellisima il debutto in Champions, lo sognavo da piccolino. ll mister subito è entrato in sintonia con noi, stiamo lavorando tanto e bene. Spriamo di mettere in campo le sue idee. Oggi vogliamo vincere, è molto importante per noi e i tifosi e per partire con il piede giusto con il nuovo allenatore".