Frosinone-Juventus, formazioni ufficiali: Kaio Jorge ancora titolare, Yildiz-Milik per Allegri

Notizie Calcio- Il Frosinone scende di nuovo in campo dopo la vittoria storica di Napoli in Coppa Italia. Gli uomini di Eusebio Di Francesco sfideranno la Juventus per il lunch match di quest'oggi allo Stirpe. Diramate le formazioni ufficiali:

FROSINONE (3-5-2): Turati; Monterisi, Romagnoli, Lusuardi; Lirola, Gelli, Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Kaio Jorge. All.: Di Francesco

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Milik. All.: Allegri