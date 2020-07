Formazioni ufficiali Verona-Atalanta: le scelte di Juric e Gasperini

Formazioni Ufficiali Verona Atalanta. Il match Hellas Verona-Atalantasi giocherà alle ore 17.15 per la gara della 34a giornata di Serie A. Match importante allo stadio Bentegodi per entrambe le squadre. I padroni di casa in cerca del sogno Europa League, dall'altra parte la Dea vuole mettere pressione alla Juventus. Verona Atalanta formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Verona Atalanta

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Empereur; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Salcedo.



Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Gomez; Zapata.

Calendario Serie A - 34a giornata

Verona-Atalanta (sabato 18 luglio, ore 17.15 – SKY)

Cagliari-Sassuolo (sabato 18 luglio, ore 19.30 – SKY)

Milan-Bologna (sabato 18 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Parma-Sampdoria (domenica 19 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Brescia-Spal (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Torino (domenica 19 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Genoa-Lecce (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Udinese (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Roma-Inter (domenica 19 luglio, ore 21.45 – SKY)

Juventus-Lazio (lunedì 20 luglio, ore 21.45 – SKY)

Spal-Inter (giovedì 16 luglio, ore 21.45 – DAZN)