Formazioni ufficiali Udinese-Empoli: le scelte di Runjaic e D'Aversa

Formazioni ufficiali Udinese-Empoli: squadre in campo alle 15.00, in contemporanea con Monza-Lecce, per la 25a giornata di Serie A.

I friulani puntano a consolidare la loro posizione a centro classifica, forti dell'ottima prestazione nell'ultima gara contro il Napoli.

I toscani, invece, lottano disperatamente per la salvezza e devono fare punti, trovandosi attualmente a soli +1 dalla zona retrocessione.

Formazioni ufficiali Udinese-Empoli: stiamo per scoprire le scelte dei due allenatori.

Formazioni ufficiali Udinese-Empoli

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue, Bijol, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Thauvin, Lucca. All. Runjaic

(3-4-2-1): Silvestri; De Sciglio, Goglichidze, Pezzella; Gyasi, Henderson, Grassi, Cacace; Kouame, Maleh; Colombo.

Gare restanti 25a giornata di Serie A

Monza-Lecce domenica 16 febbraio, ore 15.00

Udinese-Empoli domenica 16 febbraio, ore 15.00

Parma-Roma domenica 16 febbraio, ore 18.00

Juventus-Inter domenica 16 febbraio, ore 20.45

Genoa-Venezia lunedì 17 febbraio, ore 20.45

Prossimo turno Serie A 26a giornata

Lecce-Udinese venerdì 21 febbraio, ore 20.45

Parma-Bologna sabato 22 febbraio, ore 15.00

Venezia-Lazio sabato 22 febbraio, ore 15.00

Torino-Milan sabato 22 febbraio, ore 18.00

Inter-Genoa sabato 22 febbraio, ore 20.45

Como-Napoli domenica 23 febbraio, ore 12.30

Verona-Fiorentina domenica 23 febbraio, ore 15.00

Empoli-Atalanta domenica 23 febbraio, ore 18.00

Cagliari-Juventus domenica 23 febbraio, ore 20.45

Roma-Monza lunedì 24 febbraio, ore 20.45

