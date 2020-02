Formazioni ufficiali Sampdoria-Napoli: in arrivo le scelte di Ranieri e Gattuso

Formazioni Ufficiali Sampdoria Napoli. Il match Samp Napoli si giocherà alle ore 20:45 di lunedì e chiuderà la 22a giornata. Il posticipo del lunedì che chiuderà la 21a giornata di Serie Asi giocherà allo Marassi di Genova. Ranieri in cerca di punti importanti dopo diversi passi falsi fatti dalle squadre in fondo alla classifica, stessa situazione per il Napoli. Gattuso vuole i tre punti dai suoi dopo la vittoria con la Juve della scorsa settimana e le vittorie non arrivate in questa da Roma e Atalanta. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Sampdoria Napoli

SAMPDORIA - IN ARRIVO

NAPOLI - IN ARRIVO

Probabili formazioni Sampdoria Napoli

SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.



Audero, Thorsby, Tonelli, Colley, Murru; Ramirez, Linetty, Ekdal, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella. NAPOLI (4-3-3): Meret, Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Insigne, Milik, Callejon.

Serie A

Calendario Serie A - 22a giornata

01/02/2020 Sabato 15.00 BOLOGNA – BRESCIA SKY

01/02/2020 Sabato 18.00 CAGLIARI – PARMA SKY

01/02/2020 Sabato 20.45 SASSUOLO – ROMA DAZN

02/02/2020 Domenica 12.30 JUVENTUS – FIORENTINA DAZN

02/02/2020 Domenica 15.00 ATALANTA – GENOA DAZN

02/02/2020 Domenica 15.00 LAZIO – SPAL SKY

02/02/2020 Domenica 15.00 MILAN – HELLAS VERONA SKY

02/02/2020 Domenica 18.00 LECCE – TORINO SKY

02/02/2020 Domenica 20.45 UDINESE – INTER SKY

03/02/2020 Lunedì 20.45 SAMPDORIA – NAPOLI SKY