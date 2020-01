Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina: ancora Ospina, escluso Lozano! I nuovi acquisti in panchina, Iachini lancia Cutrone

Formazioni Ufficiali Napoli Fiorentina. Il match Napoli Fiorentina si giocherà alle ore 20:45, il match valido per la 20a giornata di Serie Asi giocherà allo stadio San Paolo di Napoli. Gattuso in cerca della vittoria in casa al San Paolo che in Serie A manca da troppo tempo. La Fiorentina di Iachini prova il terzo successo di fila tra Serie A e Coppa Italia. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Napoli-Fiorentina

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. A disposizione: Meret, Karnezis, Tonele, Demme, Elmas, Lobotka, Llorente, Lozano, Younes



Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Luperto; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. Meret, Karnezis, Tonele, Demme, Elmas, Lobotka, Llorente, Lozano, Younes FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Cutrone. A disposizione: Terracciano, Badelj, Ranieri, Sottil, Olivera, Eysseric, Ceccherini, Ghezzal, Venuti, Zurkowski, Vlahovic, Terzic



Serie A

Calendario Serie A - 20a giornata

18/01/2020 Sabato 15.00 LAZIO – SAMPDORIA SKY

18/01/2020 Sabato 18.00 SASSUOLO – TORINO SKY

18/01/2020 Sabato 20.45 NAPOLI – FIORENTINA DAZN

19/01/2020 Domenica 12.30 MILAN – UDINESE DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BOLOGNA – HELLAS VERONA DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BRESCIA – CAGLIARI SKY

19/01/2020 Domenica 15.00 LECCE – INTER SKY

19/01/2020 Domenica 18.00 GENOA – ROMA SKY

19/01/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS – PARMA SKY

20/01/2020 Lunedì 20.45 ATALANTA – SPAL SKY