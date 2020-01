Formazioni ufficiali Lazio-Sampdoria: le scelte di Inzaghi e Ranieri

Formazioni Ufficiali Lazio Sampdoria. Il match Lazio Sampdoria si giocherà alle ore 15:00, il match vaido per la 20a giornata di Serie Asi giocherà allo stadio Olimpico di Roma. Inzaghi carica la squadra in vista dell'11esima vittoria consecutiva in Serie A. La Samp in cerca di punti importanti per la salvezza. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Lazio-Sampdoria

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.



SAMPDORIA (4-4-2): Audero, Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Linetty, Thorsby, Viera, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

Serie A

Calendario Serie A - 20a giornata

18/01/2020 Sabato 15.00 LAZIO – SAMPDORIA SKY

18/01/2020 Sabato 18.00 SASSUOLO – TORINO SKY

18/01/2020 Sabato 20.45 NAPOLI – FIORENTINA DAZN

19/01/2020 Domenica 12.30 MILAN – UDINESE DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BOLOGNA – HELLAS VERONA DAZN

19/01/2020 Domenica 15.00 BRESCIA – CAGLIARI SKY

19/01/2020 Domenica 15.00 LECCE – INTER SKY

19/01/2020 Domenica 18.00 GENOA – ROMA SKY

19/01/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS – PARMA SKY

20/01/2020 Lunedì 20.45 ATALANTA – SPAL SKY