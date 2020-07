Formazioni ufficiali Juventus-Lazio: le scelte di Sarri e Inzaghi

Formazioni Ufficiali Juve Lazio. Il match Juventus-Lazio si giocherà alle ore 21.45 per la gara della 34a giornata di Serie A. Match importante All Allianz per la corsa scudetto. I bianconeri possono mettere con una vittoria il punto interrogativo e dare quasi l'ufficialità della vittoria del campionato. Tante assenze importanti. Juve Lazio formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Formazioni ufficiali Juve Lazio

JUVENTUS – Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Ronaldo.

LAZIO – Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Parolo, Anderson; Caicedo, Immobile.

Premi F5 per aggiornare la pagina

Calendario Serie A - 34a giornata

Verona-Atalanta (sabato 18 luglio, ore 17.15 – SKY)

Cagliari-Sassuolo (sabato 18 luglio, ore 19.30 – SKY)

Milan-Bologna (sabato 18 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Parma-Sampdoria (domenica 19 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Brescia-Spal (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Torino (domenica 19 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Genoa-Lecce (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Napoli-Udinese (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Roma-Inter (domenica 19 luglio, ore 21.45 – SKY)

Juventus-Lazio (lunedì 20 luglio, ore 21.45 – SKY)