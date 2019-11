Formazioni ufficiali Genoa-Torino: le scelte di Thiago Motta e Mazzarri

Formazioni Ufficiali Genoa-Torino. Il match Genoa Torino si giocherà alle ore 18:00 per la 14esima giornata di Serie A. Thiago Motta vuole continuare la striscia di risultati positivi e ritrovare la vittoria tra le mura amiche, Mazzarri cerca la svolta in questa stagione di alti e bassi con una classifica che non rispecchia gli obiettivi imposti a inizio anno. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Genoa-Torino

GENOA (4-3-3): Radu, Ghiglione, Romero, Biraschi, Pajac; Cassata, Shone, Sturaro; Pandev, Agudelo, Favilli



Radu, Ghiglione, Romero, Biraschi, Pajac; Cassata, Shone, Sturaro; Pandev, Agudelo, Favilli TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ansaldi; Lukic, Berenguer, Verdi.

Serie A

Probabili formazioni fantacalcio Genoa-Torino

GENOA (4-3-2-1): Radu, Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schone, Sturaro, Agudelo, Cassata; Pinamonti.



Radu, Ghiglione, Romero, Zapata, Criscito; Lerager, Schone, Sturaro, Agudelo, Cassata; Pinamonti. TORINO (3-5-2): Sirigu, Izzo, Nkoulou, Bremer; Ola Aina, Baselli, Rincon, Lukic, Ansaldi; Belotti, Verdi.

formazioni serie a

Calendario Serie A - 14a giornata