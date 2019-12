Formazioni ufficiali Brescia-Sassuolo: le scelte di Corini e De Zerbi

Formazioni Ufficiali Brescia Sassuolo. Il match Brescia-Sassuolo si giocherà alle ore 20:45 per chiudere la 7 giornata di Serie A. Si gioca il recupero della settima giornata di serie A, l'ultima gara che manca per chiudere la giornata. Corini in cerca della terza vittoria di fila dopo il suo ritorno in panchina, De Zerbi in cerca di punti importanti per un match molto significativo per la zona bassa della classifica. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Brescia (4-3-3): Alfonso; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Romulo, Tonali, Bisoli; Spalek; Torregrossa, Balotelli. Allenatore: Corini.

Sassuolo (4-2-3-1): Pegolo; Toljan, Marlon, Romagna, Rogerio; Locatelli, Obiang; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi.

