Formazioni ufficiali Brescia-Lecce: le scelte di Corini e Liverani

Formazioni Ufficiali Brescia Lecce . Il match Brescia Lecce si giocherà alle ore 15:00 e aprira la giornata del sabato della 16esima giornata di Serie A. Corini torna tra le mura amiche, lancia Balotelli e Torregrossa per i tre punti importanti in vista della salvezza. Liverani senza Lucioni in difesa ma ritrova Lapadula. Le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24.

Formazioni ufficiali Brescia-Lecce

BRESCIA (4-3-1-2): Alfonso, Sabelli, Chancellor, Mangraviti, Mateju; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa.



LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Dell'Orco, Rossettini, Calderoni; Tachtsidis, Mjaer, Tabanelli; Shakhov, Lapadula, La Mantia.

Probabili formazioni fantacalcio Brescia-Lecce

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen, Sabelli, Chancellor, Magnani, Martella; Bisoli, Tonali, Ndoj; Romulo; Balotelli, Torregrossa.



LECCE (4-3-1-2): Gabriel, Rispoli, Dell'Orco, Rossettini, Calderoni; Tachtsidis, Mjaer, Tabanelli; Shakhov, Lapadula, Falco.

